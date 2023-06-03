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01:08, 3 июня 2023Мир

США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово, понизив степень их готовности

Фото: Pixabay

Белый дом сообщил, что заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер провел телефонный разговор с главой Сербии Александром Вучичем, призвав его отвести войска от границы с непризнанной республикой Косово. Также он указал не необходимость понизить степень готовности сербских вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

«Он призвал правительство Сербии вывести свои вооруженные силы, дислоцированные вблизи границы, и понизить степень их готовности, а также призвать протестующих сохранять мир в северной части Косово», — сказано в заявлении американской администрации.

Вашингтон также подчеркнул, что обеим сторонам необходимо вернуться к диалогу и в полной мере выполнять все договоренность, которые были достигнуты ранее.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что в Приштине считают, что при любых односторонних шагах Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем сербов. По его мнению, косовский «премьер» Альбин Курти знает: что бы он ни сделал, Запад будет за то, чтобы Себия «не ставила под угрозу территориальную целостность Косово».

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    Марина Совина
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