США призвали Сербию отвести войска от границы с Косово

Белый дом призвал Сербию отвести войска от границы с Косово, понизив степень их готовности

Белый дом сообщил, что заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер провел телефонный разговор с главой Сербии Александром Вучичем, призвав его отвести войска от границы с непризнанной республикой Косово. Также он указал не необходимость понизить степень готовности сербских вооруженных сил, сообщает РИА Новости.

«Он призвал правительство Сербии вывести свои вооруженные силы, дислоцированные вблизи границы, и понизить степень их готовности, а также призвать протестующих сохранять мир в северной части Косово», — сказано в заявлении американской администрации.

Вашингтон также подчеркнул, что обеим сторонам необходимо вернуться к диалогу и в полной мере выполнять все договоренность, которые были достигнуты ранее.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что в Приштине считают, что при любых односторонних шагах Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем сербов. По его мнению, косовский «премьер» Альбин Курти знает: что бы он ни сделал, Запад будет за то, чтобы Себия «не ставила под угрозу территориальную целостность Косово».