Вучич заявил об уверенной в западном покровительстве Приштине

Вучич заявил, что Приштина уверена в безнаказанности из-за покровительства Запада

Косовоалбанские власти в Приштине уверены в своей безнаказанности, заявил сербский президент Александр Вучич. Об этом он рассказал в эфире TV Prva.

По его словам, в Приштине считают, что при любых односторонних шагах Запад встанет на их сторону, а обвинят во всем сербов. По мнению Вучича, косовский «премьер» Альбин Курти знает: что бы он ни сделал, Запад будет за то, чтобы Себия «не ставила под угрозу территориальную целостность Косово».

Ранее Вучич заявил, что Курти берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия. По его словам, Курти намерен втянуть НАТО в конфликт с Сербией, которая, в свою очередь, не собирается воевать.

В марте Вучич отказался подписывать документ о признании Косово до конца своего президентского срока.