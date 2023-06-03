Сенатор от ДНР Никонорова: помогая Киеву НАТО пытается уничтожить как можно больше славян

Сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с ТАСС рассказала, что победа Украины не являются целью поддержки НАТО Киева, отметив, что истинный замысел альянса кроется в том, чтобы славяне проливали кровь друг друга.

«У НАТО нет цели, чтобы украинская армия победила в этом конфликте. У Североатлантического альянса одна единственная задача — уничтожить как можно больше славян», — заявила она.

Политик назвала финансирование войны между Россией и Украиной удачным вложением средств для стран альянса. Она выразила уверенность в том, что западные страны заставят Киев реализовать планы пойти в контрнаступление, поскольку в ином случае он окажется «провальным бизнес-проектом». По ее словам, действия Украины указывают на то, что она начала готовиться к контратаке, прощупывая слабые места в обороне российских военных.

Ранее военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников уличил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они используют подростков. По его словам, несовершеннолетние находятся на второй и третьей линиях обороны, а не на передовой.