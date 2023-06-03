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01:39, 3 июня 2023Россия

ВСУ уличили в использовании подростков

Военный политолог Иванников: ВСУ используют подростков на второй и третьей линиях обороны

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru уличил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в том, что они используют подростков. По его словам, несовершеннолетние находятся на второй и третьей линиях обороны, а не на передовой.

«На Украине пытаются укомплектовать Вооруженные силы практическими первыми попавшимися под руку гражданами, в том числе и несовершеннолетними, которые сейчас формируются в сводные отделения», — заявил он.

Эксперт уточнил, что у каждого соединения ВСУ имеется небольшая группа, состоящая из мальчиков 15-16 лет. Иванников отметил, что в их задачи входит заниматься хозяйственными работами, перезаряжать, чистить и ремонтировать оружие, собирать кассеты и беспилотники. Он добавил, что иногда подростки выполняют полицейские функции для того, чтобы побудить местных жителей не мешать украинским военным.

Политолог подчеркнул необходимость поднять данную проблему на международном уровне и призвать виновных к ответственности.

Ранее стало известно, что переброшенные с других направлений подразделения армии России остановили контрнаступление ВСУ под Артемовском (украинское название города — Бахмут).

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    Марина Совина
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