В Польше рассказали об усталости местных жителей от украинских беженцев

Euractiv.pl: в Польше отношение к украинским беженцам меняется в худшую сторону

В последнее время в большинстве государств поддержка приема беженцев с Украины снизилась, пишет польское издание Euractiv.pl со ссылкой на доклад Польского экономического института (ПЭИ) .

Специалисты проанализировали проблемы интеграции украинских беженцев и пришли к выводу, что отношение к ним в Польше меняется в худшую сторону. Местные жители сомневаются в том, что украинцы действительно нуждаются в помощи, указал автор. Доля людей, поддерживающих прием беженцев в Польше, снизилась на 7 процентов, хотя по-прежнему остается высокой — 66 процентов.

Согласно исследованию, особо заметное снижение поддержки наблюдается в Германии, Бельгии, Польше и Чили. Затем идут Венгрия и Франция, Швеция, Италия, США, Нидерланды и Великобритания и Канада.

«В случае таких долгосрочных кризисов и в условиях отсутствия информации о возможном завершении конфликта может возникнуть чувство усталости от оказываемой помощи», — рассказал аналитик по поведенческой экономике ПЭИ Лукаш Бащак.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы стали терять все льготы на проживание при выезде из Польши. Они жалуются на потерю защитного статуса.