Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из России в Грузию

АТОР: авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из РФ в Грузию

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из России в Грузию, об этом сообщает в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно обновленному плану полетов, рейсы из Сочи в Тбилиси будут выполняться по понедельникам и четвергам с 15 июня, а Кутаиси — с 16 июня трижды в неделю, в понедельник, среду и пятницу.

Ранее планировалось, что авиакомпания начнет выполнять полеты в Грузию из России со 2 июня. В настоящее время билетов по данным направлениям в продаже нет.

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air.

