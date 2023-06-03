Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
00:38, 3 июня 2023Путешествия

Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из России в Грузию

АТОР: авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из РФ в Грузию

Фото: Pixabay

Авиакомпания Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из России в Грузию, об этом сообщает в Telegram-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Согласно обновленному плану полетов, рейсы из Сочи в Тбилиси будут выполняться по понедельникам и четвергам с 15 июня, а Кутаиси — с 16 июня трижды в неделю, в понедельник, среду и пятницу.

Ранее планировалось, что авиакомпания начнет выполнять полеты в Грузию из России со 2 июня. В настоящее время билетов по данным направлениям в продаже нет.

Ранее в мае сообщалось, что после запуска в июне рейсов авиакомпании Red Wings из Москвы в грузинский город Кутаиси российские туристы смогут дешево долететь в Европу. Именно туда почти по трем десяткам направлений летает венгерский лоукостер Wizz Air.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В России утвердили запрещающий пользоваться машиной перечень неисправностей
    Вучич заявил об уверенной в западном покровительстве Приштине
    Red Wings на две недели отложила запуск прямых рейсов из России в Грузию
    Украинская теннисистка объяснила отказ пожать руку россиянке на «Ролан Гаррос»
    В Совбезе РФ заявили о попытках Запада спровоцировать кризис в России
    Раскрыты подробности о судьбе Дома Фарфора на Мясницкой улице в Москве
    Казахстан предложил увеличить поставки нефти в Германию по «Дружбе»
    Захарова обвинила США в нарушении прав детей
    Вучич заявил о попытках косовского премьера стать новым Зеленским
    Британские военные пожаловались на состояние техники
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.