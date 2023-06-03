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00:22, 4 июня 2023Россия

В Госдуме заявили о «потерянном смысле» некоторых целей спецоперации

Депутат Затулин заявил, что некоторые цели спецоперации уже «потеряли смысл»

Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Некоторые цели российской спецоперации на Украине уже «потеряли смысл». Об этом на форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна?» заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает РБК.

«Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл...», — заявил политик.

Он отметил, что пока Россия «не продемонстрировала таких победных результатов, которых мы хотели бы сами себе поставить в заслугу». При этом он выразил уверенность в необходимости продолжать СВО, поскольку мирное урегулирование станет поражением изначального замысла.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент России Владимир Путин объяснил, что такими действиями Москва отреагировала на просьбы глав ДНР и ЛНР о военной помощи. 1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для России в настоящий момент главной целью является СВО и выполнение ее задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

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    Марина Совина
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