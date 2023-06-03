В Совбезе РФ заявили о попытках Запада спровоцировать кризис в России

В Совбезе РФ назвали приоритетом борьбу с попытками Запада спровоцировать кризис в России

Совет безопасности (СБ) России считает для себя приоритетом противодействие попыткам Запада обострить ситуацию внутри страны, предотвращение угроз в киберсфере, борьбу с терроризмом и экстремизмом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как заявили специалисты, одной из самых важных задач является укрепление экономического суверенитета. Она предполагает повышение качества жизни граждан, обеспечение макроэкономической устойчивости государства и гармоничное территориальное развитие.

«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис», — назвали приоритеты в Совбезе.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что веденные западными странами санкции являются платой за свободу и за право быть независимыми. По его словам, антироссийские санкции были бы введены в любом случае. Он отметил, что санкции также являются платой за то, что Россия отказывается «плясать под чужую дудку, жертвовать своими национальными интересами и традиционными ценностями».