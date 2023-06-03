Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 3 июня 2023Россия

Названы сложности для России при контрнаступлении украинских войск

Военкор Матюшин: при контрнаступлении ВСУ российским военным нужно выдержать первый удар
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Старший лейтенант Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин в разговоре с Ura.ru назвал главные сложности для российских военных в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в этом случае необходимо будет определить место основного удара и выдержать его.

«Сложности будут — выдержать удары самого контрнаступления, первый удар, определить место основного и не дать противнику продвинуться на вспомогательных направлениях», — заявил он.

Эксперт уточнил, что в настоящее время российские бойцы выстраивают вторую линию обороны по всей линии фронта. Он подчеркнул, что резервы, позволяющие не дать противнику разбить российскую армию в первые часы наступления, находятся в тылу, в связи с чем находящимся на передовой военным необходимо будет принять на себя массированный удар и выдержать его.

Матюшин выразил уверенность в том, что ВСУ задействуют артиллерию и большое количество дронов-камикадзе для уничтожения российский живой силы, командных пунктов и артиллерийских точек. Военкор отметил, что Киев может нанести основной удар на любом направлении, кроме центрального.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что подразделения российского спецназа уничтожили опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Глава ФСБ назвал Украину плацдармом Запада для войны с Россией
    Российские танкисты уничтожили в ДНР до 10 украинских разведчиков
    В Польше возмутились лазейкой для путешествий россиян
    Названы сложности для России при контрнаступлении украинских войск
    Стало известно о попытках Украины скрыть невозможность контрнаступления ВСУ
    Российский спецназ уничтожил опорный пункт и четыре группы пехоты ВСУ
    Активисты выступили против отправки оружия Украине и учений НАТО на Сардинии
    Премьер Люксембурга заставил Зеленского замолчать неприличным жестом
    Российская авиация поразила украинский командный пункт в районе Северска
    В ДНР назвали истинную цель поддержки НАТО Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.