В Киеве назвали Орбану условие для отказа Украины от контрнаступления

Кулеба заявил, что Киев откажется от наступления, если Венгрия убедит РФ вывести войска

Киев откажется от контрнаступления в случае, если Венгрия убедит Россию вывести войска. Такое условие назвал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на призыв венгерского премьер-министра Виктора Орбана вернуться к переговорам, передает РБК.

Кулеба раскритиковал позицию Орбана, посчитав его логику извращенной. «Хотите помочь — используйте свои связи, контакты и убедите [президента России Владимира] Путина покинуть Украину», — заявил он.

Ранее в июне Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины, так как оно приведет к эскалации. По его мнению, международное сообщество должно сделать все возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Вооруженные силы Украины перейдут к контрнаступлению.

Позже власти Венгрии опубликовали видео с призывом к мирному урегулированию конфликта, на котором карта Украины была изображена без Крыма.

