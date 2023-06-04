Hindustan Times: число жертв железнодорожной катастрофы в Индии приблизилось к 300

Число погибших в результате столкновения поездов в индийском штате Одиша приблизилось к 300. Об этом сообщает Hindustan Times.

По информации издания, в настоящий момент констатирована смерть 294 человек. Еще около ста пассажиров находятся в критическом состоянии. Количество пострадавших превысило тысячу человек.

На фоне крупнейшей за 20 лет железнодорожной катастрофы оппозиция призвала министра путей сообщения Индии Ашвини Вайшнау подать в отставку.

Инцидент произошел 2 июня возле станции «Баханага Базар». Пассажирский поезд Coromandel Express столкнулся с товарным поездом, в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов. При этом удар был такой силы, что некоторые вагоны отбросило от путей на значительное расстояние.