Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:03, 4 июня 2023Из жизни

Женщина после развода обвинила мужа в возрастной дискриминации и ошиблась

Женщина из Великобритании обвинила мужа в эйджизме после развода и совершила ошибку

Фото: Unsplash

Женщина из Великобритании обвинила мужа в дискриминации по возрастному признаку после развода. Как сообщает Daily Mirror, она рассказала суду, что мужчина бросил ее ради молодой любовницы, и ошиблась.

60-летняя Элеанор Белсон подала иск против бывшего мужа 72-летнего Тима Белсона. Она утверждала, что мужчина развелся с ней и уволил из своей ювелирной компании из-за эйджизма и более молодой любовницы. Белсон работала в компании Jewellery Validation Service бухгалтером в течение всех одиннадцати лет их брака.

Это обвинение стало одним из многих в тяжбе бывших супругов. Элеанор также утверждала, что ее бывший муж крал принадлежащие инвалиду средства из их финансового траста, занимался отмыванием денег и иными финансовыми махинациями. Однако женщина совершила ошибку, зайдя слишком далеко в своих обвинениях.

Материалы по теме:
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива» Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
17 января 2019
Живешь только дважды Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Живешь только дваждыМиллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
26 мая 2019
«Я хотела преподать урок олигарху» Как разводятся богатейшие люди планеты?
«Я хотела преподать урок олигарху»Как разводятся богатейшие люди планеты?
20 января 2022

После недели слушаний лондонский суд отклонил большинство претензий Элеанор Белсон, включая ее обвинения в эйджизме. Адвокаты Тима Белсона предоставили доказательства того, что женщина сама разорвала отношения с мужем, начав интрижку с соседом и поехав с ним в отпуск на Антигуа в 2021 году. При этом новая партнерша Тима не младше, а напротив, старше Элеанор. Та в ответ заявила, что соседу было 83 года и он нетрадиционной сексуальной ориентации, однако это оказалось ложью.

Единственная претензия Элеанор, которую удовлетворил суд — это признание незаконности ее увольнения. Когда бывший муж узнал, что жена с любовником-соседом купила квартиру в том же элитном доме, где они жили, он уведомил ее, что правление компании приняло решение об альтернативном ведении бухгалтерии, и освободил от должности одним днем без выходного пособия. В связи с этим суд обязал Тима выплатить Элеанор компенсацию.

Ранее сообщалось о мужчине, который заподозрил жену в неверности и сделал сыну тест ДНК. Так он выяснил, что отцом его сына был не он, а его друг.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Власти Белгородской области сообщили о бое с украинской ДРГ
    Назван кандидат на пост главного тренера ПСЖ
    Сальдо заявил о переходе властей Украины в «новую фазу истерии»
    Рогов заявил о неудаче ВСУ при попытке прорвать фронт на запорожском направлении
    Названа цель встречи глав разведок 20 стран в Сингапуре
    Женщина после развода обвинила мужа в возрастной дискриминации и ошиблась
    Правительство не поддержало введение уголовной ответственности за дипфейки
    В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО
    Стюардесса назвала одну необходимую для удачного полета вещь в ручной клади
    Турция начала развертывание батальона сил спецназначения в Косово
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.