Женщина после развода обвинила мужа в возрастной дискриминации и ошиблась

Женщина из Великобритании обвинила мужа в эйджизме после развода и совершила ошибку

Женщина из Великобритании обвинила мужа в дискриминации по возрастному признаку после развода. Как сообщает Daily Mirror, она рассказала суду, что мужчина бросил ее ради молодой любовницы, и ошиблась.

60-летняя Элеанор Белсон подала иск против бывшего мужа 72-летнего Тима Белсона. Она утверждала, что мужчина развелся с ней и уволил из своей ювелирной компании из-за эйджизма и более молодой любовницы. Белсон работала в компании Jewellery Validation Service бухгалтером в течение всех одиннадцати лет их брака.

Это обвинение стало одним из многих в тяжбе бывших супругов. Элеанор также утверждала, что ее бывший муж крал принадлежащие инвалиду средства из их финансового траста, занимался отмыванием денег и иными финансовыми махинациями. Однако женщина совершила ошибку, зайдя слишком далеко в своих обвинениях.

После недели слушаний лондонский суд отклонил большинство претензий Элеанор Белсон, включая ее обвинения в эйджизме. Адвокаты Тима Белсона предоставили доказательства того, что женщина сама разорвала отношения с мужем, начав интрижку с соседом и поехав с ним в отпуск на Антигуа в 2021 году. При этом новая партнерша Тима не младше, а напротив, старше Элеанор. Та в ответ заявила, что соседу было 83 года и он нетрадиционной сексуальной ориентации, однако это оказалось ложью.

Единственная претензия Элеанор, которую удовлетворил суд — это признание незаконности ее увольнения. Когда бывший муж узнал, что жена с любовником-соседом купила квартиру в том же элитном доме, где они жили, он уведомил ее, что правление компании приняло решение об альтернативном ведении бухгалтерии, и освободил от должности одним днем без выходного пособия. В связи с этим суд обязал Тима выплатить Элеанор компенсацию.

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