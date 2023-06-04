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02:33, 4 июня 2023Мир

Требующий спасти украинских детей мужчина осквернил алтарь в Ватикане

Голый мужчина залез на алтарь собора в Ватикане и потребовал спасти украинских детей

Фото: Silere Non Possum

В ватиканском соборе Святого Петра — главном храме католической церкви — голый мужчина забрался на алтарь. Об этом пишет Silere Non Possum.

Инцидент произошел вечером 1 июня. На спине у мужчины была нарисована надпись «Спасите детей на Украине». Охрана оперативно задержала нарушителя и передала его полиции, при этом он в момент задержания не кричал и не сопротивлялся.

Позднее выяснилось, что виновником оказался гражданин Польши, страдающий психическим расстройством. Его поступок расценили как осквернение святыни. Мужчину решили выдворить с территории Италии.

В субботу, 3 июня, у алтаря, возведенного над могилой апостола Петра, кардинал Мауро Гамбетти провел покаянный молебен, сообщило агентство ANSA.

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    Марина Совина
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