Требующий спасти украинских детей мужчина осквернил алтарь в Ватикане

Голый мужчина залез на алтарь собора в Ватикане и потребовал спасти украинских детей

В ватиканском соборе Святого Петра — главном храме католической церкви — голый мужчина забрался на алтарь. Об этом пишет Silere Non Possum.

Инцидент произошел вечером 1 июня. На спине у мужчины была нарисована надпись «Спасите детей на Украине». Охрана оперативно задержала нарушителя и передала его полиции, при этом он в момент задержания не кричал и не сопротивлялся.

Позднее выяснилось, что виновником оказался гражданин Польши, страдающий психическим расстройством. Его поступок расценили как осквернение святыни. Мужчину решили выдворить с территории Италии.

В субботу, 3 июня, у алтаря, возведенного над могилой апостола Петра, кардинал Мауро Гамбетти провел покаянный молебен, сообщило агентство ANSA.