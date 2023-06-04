Нидерланды раскритиковали версию Китая о причине конфликта на Украине

Минобороны Нидерландов: версия КНР о причине конфликта на Украине является «очень ложной»

Версия Китая, согласно которой причиной российской спецоперации на Украине является несостоятельность европейской архитектуры безопасности, ошибочна. Об этом заявила глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, ее слова передает издание Politico.

Министр подчеркнула, что полномасштабные бои на Украине начались не из-за действий Европы, а в результате «неуважения к тому, как мы хотим управлять безопасностью в Европе». «Я была в самом деле немного удивлена, услышав это. Это очень, очень ложно», — указала она, выступая на саммите по безопасности Шангри-Ла в Сингапуре.

Таким образом Оллонгрен прокомментировала высказывание бывшего китайского посла в США Цуй Тянькая, отметившего на этом же форуме, что Европа не добилась значительных успехов в обеспечении собственной безопасности. Кроме того, он посоветовал европейским странам извлечь «что-то полезное» из деятельности Пекина в Азии, где он успешно занимается строительством прочной архитектуры безопасности.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что причина украинского кризиса заключается в масштабном взрыве противоречий в управлении европейской безопасностью. По ее мнению, конфликт на Украине — трагедия, которой можно было избежать.