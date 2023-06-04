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17:58, 4 июня 2023Россия

Правительство не поддержало введение уголовной ответственности за дипфейки

Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о введении уголовной ответственности за распространение дипфейков, сообщает ТАСС.

В кабмине посчитали, что создание дипфейков без цели их распространения «не обладает достаточной степенью общественной опасности». «Правительство РФ не поддерживает законопроект», — поясняется в документе.

Там также напомнили, что если дипфейки содержат персональные данные человека, которые были распространены незаконно, то это будет попадать под статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни», поэтому отдельная статья не нужна. А используемые в проекте формулировки «создание сведений о частной жизни лица» и «технология обработки контента» не определены, неясны и двусмысленны, добавили в кабмине.

Дипфейк — методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Используется для соединения и наложения существующих изображений и видео на исходные изображения или видеоролики. В подавляющем большинстве случаев для создания таких видео используют генеративно-состязательные нейросети (GAN)

Ранее законопроект о подобной ответственности предложил депутат Госдумы Сергей Леонов.

В прошлом году ректор Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА Станислав Кудж посчитал, что дипфейки представляют собой быстрорастущую проблему, и без должного контроля они могут нанести серьезный урон не только отдельным гражданам, но и быть опасными для национальной безопасности.

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    Антон Похиляк
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