Причины повышения потолка госдолга США объяснили

Экономист Кульбака назвал юридическим вопросом повышение потолка госдолга США

Повышение потолка государственного долга — формальный юридический вопрос для США, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал причины такого решения, а также объяснил, как оно в дальнейшем может повлиять на мировую экономику в целом.

Зачем США повысили потолок госдолга?

В стране есть жесткая величина госдолга, которую нельзя превысить, если не принять соответствующий закон, объяснил экономист.

«Поскольку госдолг США периодически растет, раз в несколько лет приходится пересматривать этот потолок и принимать поправку к закону, чтобы этот потолок был выше. Это чисто юридический вопрос, который служит для торга между партиями, которые занимают немного разную позицию по отношению к этому госдолгу, и они начинают договариваться», — сказал он.

Если одна партия хочет повысить госдолг, то другая партия дает на это согласие, требуя в ответ определенных уступок в своих интересах. Это нормальный политический торг, он происходит раз в несколько лет Николай Кульбака экономист

Размер американского госдолга

В абсолютных числах размер американского государственного долга — самый большой в мире. Согласно данным US Debt Clock, где информация о нем отображается в режиме реального времени, сумма превышает 31,8 триллиона долларов. Однако, по мнению Николая Кульбаки, это неверный подход к оценке экономического состояния страны.

«В какой-то степени это похоже на то, как это происходит у людей. Допустим, если человек зарабатывает в месяц 50 тысяч или 500 тысяч, он может взять кредит на сильно отличающуюся сумму. Понятно, что человек, у которого 500 тысяч, возьмет кредит на большую сумму», — пояснил экономист.

Американская экономика — крупнейшая в мире, поэтому и их госдолг крупнейший в мире по размеру. Но так никто не меряет, меряют в процентах к ВВП. Если посмотреть в процентах ВВП, с этой точки зрения американский госдолг далеко не самый большой Николай Кульбака экономист

По подсчетам Международного валютного фонда, размер госдолга США в процентах ВВП составляет 122. Это 12-е место в мире. Для сравнения: первую строчку рейтинга занимает Япония, у которой показатель составляет 258 процентов.

Выплата госдолга

«Госдолг есть внутренний и внешний. Внутренний долг по большей части не страшен, потому что это долг перед своими гражданами. Внешний долг страшнее, но если страна может расплачиваться по своим обязательствам, то проблем нет. Это как с людьми: если вы взяли большой кредит, до тех пор, пока вы платите проценты по этому кредиту, никто к вам претензий не имеет», — добавил Николай Кульбака.

Самым простым выходом было бы напечатать деньги и закрыть долг, что привело бы негативным последствиям в экономике. Однако в США есть налаженная система сдержек и противовесов, которая делает все, чтобы избежать кризиса, отметил экономист.

В любой стране правительство спокойно бы занялось печатанием денег, чтобы покрыть свои долги. Но чтобы этого не случилось, существует независимый от правительства Центральный банк, который не дает этого сделать Николай Кульбака экономист

«Теоретически можно напечатать деньги. Но инфляция в стране — это достаточно большая проблема, и США с инфляцией довольно успешно борются. Говорить о том, что они будут печатать деньги, чтобы покрыть госдолг, но вызвать при этом инфляцию, — это несостоятельно. Тем более что здесь есть ограничение, которое существует в большинстве развитых стран, включая Россию. Решение об эмиссии принимает Центральный банк, в США эта организация называется Федеральной резервной системой (ФРС), а бюджет, который дает госдолг, принимает парламент», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал закон о приостановке действия потолка госдолга до 1 января 2025 года, что позволило стране избежать дефолта. Со 2 января 2025 года лимит будет увеличен. Чтобы принять документ, республиканцы и демократы пришли к компромиссу о сокращении федеральных расходов на два года.