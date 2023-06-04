Названа цель встречи глав разведок 20 стран в Сингапуре

Политолог Бышок назвал интересы безопасности целью встречи глав разведок стран в Сингапуре

Главы разведок 20 стран мира собирались на тайную встречу в Сингапуре ради обсуждения вопросов общей безопасности. Такую цель секретных переговоров высокопоставленных представителей спецслужб в разговоре с «Лентой.ру» назвал политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок.

«Мы — обычные люди, и нам кажется, что разведчики — крайне секретные люди. Причем секретные, в том числе, по отношению друг к другу — то есть и к спецслужбам внутри собственной страны, и тем более, к спецслужбам в других странах, тем более, к тем странам, с которыми какая-то конкуренция и конфронтация. В реальности все не совсем так. У них есть определенное понимание, что в какой бы стране они ни работали, они занимаются более-менее общим делом. У них есть понимание общего дела и его необходимости. На самом деле, нам кажется, что разведка — это тот, кто хочет сделать что-то плохое той стране, в которой он что-то разведывает. А в реальности разведчик хочет понять, насколько то, что открыто говорится страной вашего интереса по поводу амбиций и планов, соответствует реальности», — сказал он.

Базовый тезис — это насколько публичная политическая риторика соответствует реальному положению дел. Для этого они собираются и что-то друг с другом обсуждают Станислав Бышок политолог

Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица примерно 20 крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу в Сингапуре. Сообщается, в ней участвовали представители США и Китая, несмотря на напряженные отношения государств. По данным агентства, такие мероприятия организуют власти страны и уже несколько лет тайно проходят во время саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла».