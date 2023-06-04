Сальдо заявил о переходе властей Украины в «новую фазу истерии»

Сальдо заявил, что власти Украины перешли в «новую фазу военно-политической истерии»

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины перешли в «новую фазу военно-политической истерии». Его слова передает РИА Новости.

«Враг перешел в новую фазу военно-политической истерии — мечется и пакостит, как только может», — сказал врио главы Херсонской области.

Сальдо добавил, что российские военные должны быть готовы к отбитию воздушных атак и наземных провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а мирные граждане — к действиям по системе гражданской обороны.

3 июня Сальдо сообщил о переброске артиллерии ВСУ на херсонское направление. «Противник стал активнее применять артиллерию — его артиллерийский парк, выбитый нашими военными, недавно пополнился из Запорожской, Одесской и Николаевской областей», — рассказал он.

Перед этим стало известно, что российские войска уничтожили в Херсоне склад с пятью тоннами боеприпасов ВСУ.