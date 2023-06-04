В Польше заявили о захвате одного из городов украинскими беженцами

Lublin112: беженцы с Украины с цыганскими корнями захватили польский город Красныстав

В польском Красныставе местные жители пожаловались на украинских беженцев, которые «держат в страхе» весь город. Об этом пишет портал Lublin112.

Отмечается то, как беженцы ведут себя в магазинах. Они вполне спокойно вскрывают упаковки продуктов в различных магазинах, едят оттуда, а затем кладут обратно.

В статье говорится о том, что мирный город стал «местом мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих близких». Жители рассказывают, что в городе орудует группа из нескольких десятков украинских беженцев «с цыганскими корнями».

Один раз дошло до того, что, когда одного из мужчин задержала полиция, другие беженцы собрались вокруг служебной машины и пытались помешать стражам порядка. Ситуация разрешилась только после того, как полицейские пригрозили применить дубинки и газ.

Сигналов оказалось настолько много, что в ситуацию пришлось вмешаться мэру Красныстава Роберту Костюку. Он заявил, что будет следить за тем, чтобы каждый житель чувствовал себя в безопасности. Полицией принято решение усилить патрули на месте проживания беженцев.

Ранее украинские беженцы, временно проживающие в польской Познани, пожаловались на состояние здания, после чего оно было закрыто.