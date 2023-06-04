Польское общежитие для беженцев закрыли после жалоб украинцев

Wyborcza: в Польше закрыли общежитие для беженцев из-за жалоб украинцев на условия

Украинские беженцы, временно проживающие в общежитии в польском городе Познань, пожаловались на состояние здание, после чего его закрыли. Об этом сообщает издание Wyborcza.

Уточняется, что многие украинцы были возмущены условиями проживания, в связи с чем общежитие посетила проверка. Ее результаты оказались неудовлетворительными. «У чиновников были замечания к техническому состоянию здания, санитарно-гигиеническим условиям и питанию», — говорится в материале.

Польская администрация отказалась продлевать договор с владельцем общежития. Как уточняет газета, согласно действующим правилам украинские беженцы могут в нем жить только до конца июля текущего года.

Ранее жители польского города Красныстав пожаловались на поведение группы украинцев с цыганскими корнями. По их словам, из-за них город превратился в «место мошенничества, воровства и беспокойства за безопасность своих семей и друзей».