Немецкие ученые рассказали о пользе сна при закрытых окнах

Noise & Health: ученые выяснили, что закрытое на ночь окно способствует снижению стресса

Ученые из немецкого Университета Иоганна Гутенберга выяснили, что закрытое на ночь окно способствует снижению стресса, что предотвращает повышение холестерина в крови. Результаты исследований опубликованы в издании Noise & Health.

По словам специалистов, закрытое окно снижает уровень шума в комнате, в которой спит человек. Установлено, что во время отдыха мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования. Стресс приводит к выработке гормонов, в том числе кортизола, сказано в исследовании. Это в долгосрочной перспективе может привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

Ученые отметили, что стресс от шума можно объяснить наследием от древних предков. Люди воспринимали шум, особенно ночью, как сигнал опасности. В связи с этим немецкие специалисты посоветовали спать с закрытыми окнами даже летом.

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