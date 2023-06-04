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23:24, 4 июня 2023Забота о себе

Немецкие ученые рассказали о пользе сна при закрытых окнах

Noise & Health: ученые выяснили, что закрытое на ночь окно способствует снижению стресса

Фото: Carmen Jaspersen / dpa / Global Look Press

Ученые из немецкого Университета Иоганна Гутенберга выяснили, что закрытое на ночь окно способствует снижению стресса, что предотвращает повышение холестерина в крови. Результаты исследований опубликованы в издании Noise & Health.

По словам специалистов, закрытое окно снижает уровень шума в комнате, в которой спит человек. Установлено, что во время отдыха мозг гораздо более восприимчив к шумам, чем во время бодрствования. Стресс приводит к выработке гормонов, в том числе кортизола, сказано в исследовании. Это в долгосрочной перспективе может привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению.

Ученые отметили, что стресс от шума можно объяснить наследием от древних предков. Люди воспринимали шум, особенно ночью, как сигнал опасности. В связи с этим немецкие специалисты посоветовали спать с закрытыми окнами даже летом.

Ранее врач-терапевт Максим Новиков рассказал россиянам о пользе сна в прохладных помещениях. По словам медика, чтобы отдых был качественным и эффективным, организму необходимо охлаждение. Сон становится наиболее крепким, когда температура кожи человека падает ниже 30 °C. Для этого температура в помещении для сна должна быть 16-19 °C, подчеркнул врач.

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    Марина Совина
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