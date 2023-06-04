В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО

Полковник Макгрегор заявил, что Россия уничтожила большую часть украинских систем ПВО

Вооруженные силы России уничтожили большую часть украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену, запись их разговора доступна на YouTube.

«Украинская противовоздушная и противоракетная оборона (...) в значительной степени уничтожена», — сказал Макгрегор.

По словам полковника из США, у Украины остались только системы точечной обороны, такие как Patriot, которые могут защищать небольшие территории.

«[Президент России Владимир] Путин делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Украину всех систем ПВО, что у нее остались, и превратить в кошмар любые попытки пополнить запасы техники и поддержать украинские силы к востоку от Днепра», — добавил экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины осознали истинное отношение украинского президента Владимира Зеленского к военным страны. По его словам, украинская армия начала понимать, что политик готов пожертвовать тысячами солдат.