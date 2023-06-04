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17:54, 4 июня 2023Мир

В США заявили об уничтожении Россией большей части украинских систем ПВО

Полковник Макгрегор заявил, что Россия уничтожила большую часть украинских систем ПВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России уничтожили большую часть украинских систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью политологу Гленну Дизену, запись их разговора доступна на YouTube.

«Украинская противовоздушная и противоракетная оборона (...) в значительной степени уничтожена», — сказал Макгрегор.

По словам полковника из США, у Украины остались только системы точечной обороны, такие как Patriot, которые могут защищать небольшие территории.

«[Президент России Владимир] Путин делает все аккуратно, как и его генералы. Они пытаются лишить Украину всех систем ПВО, что у нее остались, и превратить в кошмар любые попытки пополнить запасы техники и поддержать украинские силы к востоку от Днепра», — добавил экс-советник Пентагона.

Ранее Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины осознали истинное отношение украинского президента Владимира Зеленского к военным страны. По его словам, украинская армия начала понимать, что политик готов пожертвовать тысячами солдат.

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    Олег Давыдов
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