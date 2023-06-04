В США заявили об истинном отношении Зеленского к солдатам ВСУ
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознали истинное отношение украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
По его словам, Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат и украинские военные начали это понимать. «Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — сказал экс-советник главы Пентагона.
Ранее Дуглас Макгрегор допустил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может вскоре развалиться. «Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — сказал отставной военный. По его мнению, как только поддержка Вашингтона ослабнет, «все развалится как карточный домик».