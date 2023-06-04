В США заявили об истинном отношении Зеленского к солдатам ВСУ

Полковник Макгрегор: ВСУ осознали, что Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознали истинное отношение украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский готов пожертвовать тысячами солдат и украинские военные начали это понимать. «Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят, их отправляют погибать впустую, а люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники», — сказал экс-советник главы Пентагона.

Ранее Дуглас Макгрегор допустил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского может вскоре развалиться. «Украинский государственный аппарат находится на грани коллапса», — сказал отставной военный. По его мнению, как только поддержка Вашингтона ослабнет, «все развалится как карточный домик».