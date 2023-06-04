Перехват китайским кораблем эсминца ВМС США сняли на видео

Global News: китайский корабль пошел наперерез эсминцу ВМС США в Тайваньском проливе

Китайский военный корабль совершил резкий маневр перед носом эсминца Военно-морских сил (ВМС) США в Тайваньском проливе. Кадры показал телеканал Global News

Поясняется, что американский эсминец оказался в проливе в рамках американо-канадской военной миссии. Корабль ВМС НОАК наблюдал за маневрами, а позднее пошел на перехват эсминца USS Chung-Hoon, подошедшего к границе. Несмотря на требование американского капитана не приближаться, китайский корабль подставил борт менее чем в 150 метрах от носа противника.

В результате Chung-Hoon был вынужден резко сбросить скорость и скорректировать маршрут. Американское командование назвало работу китайской команды «непрофессиональной».

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США и Канады провели редкую совместную миссию в Тайваньском проливе. Эсминец с управляемыми ракетами Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal совершили переход через пролив «через воды, где в открытом море действует свобода навигации и полета в соответствии с международным правом». Миссия была выполнена на фоне обострения напряженности между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня.