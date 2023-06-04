В Мелитополе прозвучал взрыв
Рогов сообщил о взрыве на юге Мелитополя Запорожской области
В Мелитополе Запорожской области днем 4 июня прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Инцидент подтвердила и администрация, он был слышен на юге города. Подробности взрыва пока неизвестны.
UPD: позднее администрация города уточнила, что были контролируемо взорваны ранее обнаруженные в схронах взрывчатые вещества. «Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная», — пояснили власти города.
Накануне, 3 июня, Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У», все они сбиты системами ПВО.