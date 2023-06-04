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16:20, 4 июня 2023Бывший СССР

В Мелитополе прозвучал взрыв

Рогов сообщил о взрыве на юге Мелитополя Запорожской области

Фото: РИА Новости

В Мелитополе Запорожской области днем 4 июня прозвучал взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Инцидент подтвердила и администрация, он был слышен на юге города. Подробности взрыва пока неизвестны.

UPD: позднее администрация города уточнила, что были контролируемо взорваны ранее обнаруженные в схронах взрывчатые вещества. «Мероприятие проводится с соблюдением всех норм безопасности. Обстановка в городе спокойная», — пояснили власти города.

Накануне, 3 июня, Бердянск обстреляли ракетами «Точка-У», все они сбиты системами ПВО.

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    Антон Похиляк
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