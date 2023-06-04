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08:22, 4 июня 2023Мир

Южная Корея опровергла слова Борреля об обсуждении поставок снарядов ВСУ

Yonhap: глава Минобороны Южной Кореи не обсуждал с Боррелем поддержку ВСУ боеприпасами

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Сеул опроверг заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что тема поставок боеприпасов из Южной Кореи Вооруженным силам Украины (ВСУ) обсуждалась в ходе рабочей встречи во время саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Ранее Боррель сообщил в своем Twitter-аккаунте, что поднял данный вопрос во время встречи с главой Минобороны Южной Кореи Ли Чжон Соп. «Утверждение о том, что проводились обсуждения по поддержке Украины боеприпасами, не соответствует действительности», — заявили в ведомстве. Отмечается, что заявления по помощи Украине Боррель делал в одностороннем порядке.

В мае газета The Wall Street Journal сообщила, что Сеул тайно отправил сотни тысяч артиллерийских снарядов через США в Киев. При этом советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Чо Тхэ Ен утверждал, что страна только задумалась о поставках Украине боеприпасов в будущем. Он также заверил, что пока у Сеула нет таких намерений.

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    Марина Совина
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