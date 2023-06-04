Описано будущее рынка недвижимости

Экономист Савостицкий допустил снижение цен на рынке недвижимости

Цены на покупку жилья в России могут снизиться в будущем, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Артем Савостицкий. В разговоре с «Лентой.ру» он описал ситуацию на рынке недвижимости в ближайшее время.

«Спрос на первичном рынке застыл еще в марте 2023 года. В этих условиях застройщики не рискуют повышать цены на новостройки, стоимость квартир в крупных городах России в мае снизилась. Например, в Москве новостройки сейчас стоят в среднем 319,8 тысячи рублей за квадратный метр, свидетельствуют данные "ЦИАН.Аналитики". С начала года этот показатель сократился на 0,7 процента. В Санкт-Петербурге стоимость первичной недвижимости за год снизилась на 2,3 процента, до 230,3 тысячи рублей за квадратный метр», — объяснил он.

Вероятно, в ближайшее время спрос на новостройки существенно не вырастет. А уже в среднесрочной перспективе рынок может ожидать некоторое снижение цен. Снижение спроса сейчас будет компенсировано снижением предложения в следующем году Артем Савостицкий кандидат экономических наук

Также экономист отметил, что на стоимости недвижимости отражается противоречие между рыночными силами и динамикой развития отрасли.

«В апреле Банк России выразил обеспокоенность тем, что срок ипотечных кредитов в 2022 году "экстремально вырос". Например, доля новых ипотечных кредитов с максимально допустимым сроком погашения в 30 лет выросла к концу 2022 года до рекордных 40 процентов по сравнению с 24 процентами в 2021 году. На практике это означает, что заемщики из-за недостаточного уровня доходов собираются выплачивать ипотечный кредит вплоть до самой пенсии», — сказал Савостицкий.

Еще один аспект российского рынка вызывает интерес: в настоящее время наблюдается значительный разрыв в цене новостроек и жилья на вторичном рынке, сегодня местами он достигает 40 процентов в пользу «вторички». Это очень большая проблема для рынка новостроек. Даже при ставке ипотеки в 10 процентов покупка на вторичном рынке получается выгоднее Артем Савостицкий кандидат экономических наук

При такой разнице в цене спрос будет медленно перетекать на рынок вторичного жилья, считает специалист. Таким образом в среднесрочной перспективе, в течение 2-3 лет, разница в ценах будет сглаживаться, и можно ожидать плавного снижения цен на квартиры на первичном и роста на вторичном рынке.

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