В Совбезе Армении увидели «определенные проблемы» от членства в ОДКБ

В Совбезе Армении перечислили «определенные проблемы» от членства страны в ОДКБ

Членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для нее «определенные проблемы», но они не ограничивают сотрудничество с другими странами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам чиновника, власти интенсивно работают с западными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и намерены продолжать эту работу.

Помимо этого, отвечая на вопрос, какую пользу членство в ОДКБ приносит Армении, Григорян подчеркнул, что найти какой-либо пример содействия с 2020 года проблематично.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее «недееспособной организацией».

