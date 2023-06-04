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23:56, 4 июня 2023Бывший СССР

В Совбезе Армении увидели «определенные проблемы» от членства в ОДКБ

В Совбезе Армении перечислили «определенные проблемы» от членства страны в ОДКБ

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Членство страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает для нее «определенные проблемы», но они не ограничивают сотрудничество с другими странами. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

По словам чиновника, власти интенсивно работают с западными партнерами по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и намерены продолжать эту работу.

Помимо этого, отвечая на вопрос, какую пользу членство в ОДКБ приносит Армении, Григорян подчеркнул, что найти какой-либо пример содействия с 2020 года проблематично.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, если посчитает ее «недееспособной организацией».

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    Юлия Мискевич
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