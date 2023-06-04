Военные США прокомментировали маневры корабля КНР рядом с американским эсминцем

Военные США: корабль КНР приблизился на опасное расстояние к эсминцу ВМС США Chung-Hoon

Во время совместной канадско-американской миссии в Тайваньском проливе китайский военный корабль приблизился на опасное расстояние к американскому эсминцу Chung-Hoon Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом на своем сайте заявило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

В комментарии американских военных сообщается, что 3 июня эсминец ВМС США Chung-Hoon и канадский фрегат HMCS Montreal, не нарушая международного права, производили плановый переход с юга на север Тайваньского пролива через воды, где «действует свобода навигации и полетов в открытом море».

«Во время транзита китайский миноносец НОАК (N) LUYANG III выполнял небезопасные маневры в районе Chung-Hoon. Судно обошло Chung-Hoon по левому борту и пересекло его курс на расстоянии 150 ярдов (137 метров — прим. «Ленты.ру»). Эсминец Chung-Hoon не стал менять свой курс и снизил скорость», — говорится в заявлении командования.

Также отмечается, что после этого китайский корабль, двигаясь с правого борта, снова пересек курс американского эсминца, на этот раз на расстоянии 2 тысячи ярдов (1828 метров), после чего остался в стороне от левого борта судна ВМС США.

Ранее были опубликованы кадры того, как китайский военный корабль совершил резкий маневр перед носом эсминца ВМС США в Тайваньском проливе. Отмечалось, что корабль ВМС НОАК пошел на перехват Chung-Hoon, подошедшего к границе. Несмотря на требование американского капитана не приближаться, китайский корабль подставил борт менее чем в 150 метрах от носа противника.