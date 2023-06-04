Кремль указал на повышение уровня характеристик поставляемых Киеву вооружений

Кремль указал на постоянное повышение уровня характеристик поставляемых Киеву вооружений

Уровень тактико-технических характеристик систем вооружения, поставляемых Киеву странами Запада, постоянно повышается. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин в воскресенье, 4 июня.

«Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например, из Франции, Германии ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение», — заявил он, отметив, что это приведет к очередному витку напряженности на Украине.

По его словам, в связи с этим России следует быть более собранной и сильной, чтобы «продолжать начатое дело».

Также Дмитрий Песков выразил мнение, что Россия должна довести до конца специальную военную операцию на Украине. По его словам, альтернативы этому нет. Об этом пресс-секретарь Кремля заявил, комментируя молчание западных государств после обстрелов населенных пунктов Белгородской области со стороны ВСУ.