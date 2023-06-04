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14:16, 4 июня 2023Россия

Кремль заявил об отсутствии альтернативы доведению СВО на Украине «до конца»

Пресс-секретарь Кремля Песков: у нас нет альтернативы доведению СВО на Украине «до конца»

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Россия должна довести до конца специальную военную операцию (СВО) на Украине, альтернативы этому нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — констатировал он.

Представитель Кремля сказал об этом, комментируя молчание западных стран после обстрелов Белгородской области со стороны Украины.

Песков указал, что те же страны «на протяжении многих лет не замечали бомбежек Донбасса, […] когда еще не было специальной военной операции». По мнению пресс-секретаря главы государства, сейчас они просто продолжают свою «гуттаперчевую линию».

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    Игорь Дмитров
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