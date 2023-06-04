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13:32, 4 июня 2023Россия

В Кремле высказались о совещаниях Путина по теме спецоперации

Песков высказался о времени, которое Путин уделяет теме Украины и спецоперации

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин уделяет теме Украины и спецоперации «именно столько времени, сколько необходимо верховному главнокомандующему, чтобы осуществлять общее руководство». Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал ее ведущий Павел Зарубин в Telegram.

Песков также пояснил, что после атаки беспилотников на Москву 30 мая Путин получал доклады от Минобороны, МЧС и глав столицы и Московской области. «Это были постоянные перезвоны. Потом были соответствующие указания главы государства, приказы верховного главнокомандующего», — добавил пресс-секретарь.

На вопрос, как происходит информирование ночью, Песков ответил: «Президент такой страны, как Российская Федерация, фактически круглые сутки на посту».

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин готов к диалогу для достижения целей специальной военной операции иными путями, чем на поле боя.

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