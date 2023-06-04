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07:01, 4 июня 2023Мир

Германия назвала поставки оружия Киеву «настоящей сменой парадигмы»

Глава МО ФРГ Писториус: раньше поставки оружия в зону конфликта казались невозможными
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Caroline Chia / Reuters

Оказание Германией военной помощи Киеву является «настоящей сменой парадигмы», заявил министр обороны Борис Писториус. Его слова передает ТАСС.

Глава оборонного ведомства рассказал, что два года назад он не смог бы поверить, что его страна будет отправлять оружие в зону конфликта. «Я бы сказал, что это невозможно», — отметил он. По словам Писториуса, передача вооружений Украине вынуждает немецкое правительство перестраивать оборонную политику, в частности, в области контроля за экспортом оружия.

Ранее уполномоченная бундестага по вопросам военнослужащих Ева Хегль признала, что военная помощь Киеву имеет пагубные последствия для Вооруженных сил Германии. Она отметила, что с каждой новой поставкой оружия на Украину потенциал армии страны неизбежно ограничивается.

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    Марина Совина
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