Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:26, 4 июня 2023Интернет и СМИ

В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий

Daily Express: в Великобритании ожидают диверсий со стороны России

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

В Великобритании заподозрили Россию в подготовке диверсий. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на аналитиков.

Отмечается, президент России Владимир Путин якобы готовит подрыв деятельности британской инфраструктуры. Аналитики считают, что Россия была выведена из равновесия в результате атаки 13 дронов на Москву.

Автор материала отметил, что Британия должна оставаться бдительной, так как Россия может перейти от защиты к агрессии. Отмечается, что Британия может быть особенно уязвима для скрытых атак на подводные кабели и трубопроводы.

30 мая глава МИД Британии, комментируя атаку беспилотников на Москву, заявил, что у Украины есть законное право «проецировать силу» за пределами своих границ. По его мнению, «законные военные цели» за пределами страны являются частью самообороны Украины. Клеверли также подчеркнул, что не будет строить предположения о характере атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские диверсанты атаковали Белгородскую область и предложили губернатору встретиться. Он согласился ради пленных
    В Британии заподозрили Россию в подготовке диверсий
    Кадыров предложил направить в Белгородскую область чеченские подразделения
    Немецкие ученые рассказали о пользе сна при закрытых окнах
    Жилой дом полностью уничтожен из-за обстрелов ВСУ в Горловке
    В российском регионе сбили беспилотник «Азова»
    Соблюдающая ПДД утка с новорожденными утятами попала на видео в Москве
    Известная певица раскрыла способ проверки гостей на трезвость
    Германии предрекли экономический кризис
    Американский разведчик заявил о тяжелом ранении Залужного
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.