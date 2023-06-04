В США отказались спрогнозировать сроки начала переговоров по Украине

Белый дом: США не берутся прогнозировать сроки начала переговоров по Украине

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не берется прогнозировать начало мирных переговоров по Украине. В интервью телеканалу CNN он предположил, что происходящие в настоящее время на поле боя события повлияют на то, как будет протекать диалог.

«Я не берусь прогнозировать какие-либо сроки, поскольку война — вещь непредсказуемая», — подчеркнул Салливан.

Он предположил, что происходящие в настоящее время на поле боя события повлияют на то, как будет протекать диалог. Однако, добавил Салливан, в конечном счете украинский конфликт завершится за столом переговоров.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готова ли Москва к переговорам с кем-либо из представителей киевской власти, усомнился в том, что об этом может идти речь. По словам представителя Кремля, это связано с тем, что какие-либо переговоры с российской властью законодательно запрещены на Украине.

3 июня Песков заявил, что Путин готов к диалогу для достижения целей специальной военной операции иными путями, чем на поле боя. Но, как он отметил, такой возможности препятствуют страны Запада, которые не предоставляют иного варианта решения конфликта на Украине.

Последние очные переговоры России и Украины прошли в конце марта 2022 года в Стамбуле. По результатам встречи было заявлено, что Москва получила подтверждение намерений Киева отказаться от курса на вступление в НАТО. После этого несколько раундов прошли в онлайн-формате, а затем переговоры прекратились. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным.