Российские военные пресекли четыре попытки атаки ВСУ

Российские военные пресекли четыре попытки прорыва ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные стрелковым боем при поддержке авиации пресекли четыре попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 4 июня, в своем Telegram-канале сообщает RT.

Уточняется, что украинские силы отошли с потерями.

Кроме того, военнослужащие поразили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» склад боеприпасов ВСУ в районе города Дружковки в Донецкой народной республике. Также отмечается, что на александро-калиновском направлении российская авиация нанесла удар по командно-наблюдательному пункту противника.

Ранее 4 июня сообщалось, что российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр близ Херсона и выйти к островам Великий и Бокаевский. Также на херсонском направлении Вооруженные силы России нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Дарьевка.

