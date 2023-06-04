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12:49, 4 июня 2023Россия

Российские военные пресекли четыре попытки атаки ВСУ

Российские военные пресекли четыре попытки прорыва ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Российские военные стрелковым боем при поддержке авиации пресекли четыре попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 4 июня, в своем Telegram-канале сообщает RT.

Уточняется, что украинские силы отошли с потерями.

Кроме того, военнослужащие поразили из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» склад боеприпасов ВСУ в районе города Дружковки в Донецкой народной республике. Также отмечается, что на александро-калиновском направлении российская авиация нанесла удар по командно-наблюдательному пункту противника.

Ранее 4 июня сообщалось, что российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр близ Херсона и выйти к островам Великий и Бокаевский. Также на херсонском направлении Вооруженные силы России нанесли удар по украинским позициям в районе населенного пункта Дарьевка.

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    Игорь Дмитров
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