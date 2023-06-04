Сестра Ким Чен Ына обвинила Совбез ООН в нарушении суверенитета КНДР

Сестра Ким Чен Ына сочла заседание СБ ООН из-за запуска спутника нарушением суверенитета

Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына Ким Е Чжон раскритиковала состоявшееся на прошлой неделе заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), посвященное недавнему неудачному запуску КНДР ракеты со спутником. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Я очень недовольна тем, что СБ ООН так часто призывает к ответу за осуществление КНДР своих прав», — заявила она. Ким Е Чжон назвала совещание «самым несправедливым и предвзятым актом вмешательства» во внутренние дела страны.

Она также обвинила Совбез в попытке в одностороннем порядке лишить КНДР ее суверенитета и прав на существование и развитие. По мнению сестры северокорейского лидера, СБ ООН не принимает во внимание изменившуюся ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове.

В конце мая в КНДР заявили, что при запуске второй ступени ракеты-носителя с военным разведывательным спутником «Манниген-1» возникла внештатная ситуация. Запуск провалился из-за нестабильной работы двигателя ракеты, а также характеристик топлива. Аппарат упал в Желтое море.