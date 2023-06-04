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19:58, 4 июня 2023Мир

Движение по Суэцкому каналу возобновилось после поломки танкера

По Суэцкому каналу возобновлено движение после поломки танкера Seavigour

Фото: The Suez Canal Authority / Reuters

После поломки нефтяного танкера возобновлено движение по Суэцкому каналу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Днем 4 июня на самом узком участке Суэцкого канала в направлении Красного моря из-за неисправности потерял ход нефтяной танкер Seavigour. Поломка привела к остановке еще восьми следующих за ним судов. Глава администрации канала Осаму Рабие сообщил, что на помощь танкеру отправлены три буксировщика.

Суда прибыли к неисправному танкеру в течение нескольких часов. Танкер удалось отбуксировать с 12-го километра до 17-го, где Суэцкий канал расширяется до двух полос. В настоящий момент команда танкера Seavigour занимается диагностикой и устранением поломок на судне. Движение по Суэцкому каналу восстановлено и идет в штатном режиме.

В январе сообщалось, что грузовое судно Glory село на мель в Суэцком канале и также на время останавливало движение.

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    Антонина Черташ
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