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06:43, 4 июня 2023Бывший СССР

Пункт дислокации украинских военных уничтожили с помощью тяжелых огнеметов

Российские военные «Солнцепеками» уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие с помощью тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов.

Он уточнил, что уничтоженный объект располагался в районе населенного пункта Гуляйполе.

В мае военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил «Ленте.ру», что «Солнцепек» является уникальным оружием, за которым безуспешно охотится противник. Эта система залпового огня может пускать термобарические снаряды на дальность порядка шести километров, которые, взрываясь, создают температуры в тысячи градусов.

В апреле оборонный эксперт Дэвид Хэмблинг порекомендовал ВСУ уничтожать ТОС до ее использования. «Единственный эффективный способ противостоять ей — идентифицировать, определить местонахождение и обезвредить ее пусковые установки до того, как их можно будет привести в действие», — уверяет специалист.

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    Марина Совина
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