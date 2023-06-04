Передача россиянина помогла «Вегасу» выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли

Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» обыграл «Флорида Пантерс» в первом матче финала Кубка Стэнли-2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Парадайсе и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки. Одержать победу команде помог, в том числе, российский нападающий Иван Барбашев, отметившийся результативной передачей.

Таким образом, «рыцари» вышли вперед в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 1:0. Команды будут играть до четырех побед. Следующая встреча клубов пройдет 6 июня в 03:00 по московскому времени.

Действующим обладателем трофея является «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2021/2022 команда обыграла в финале «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4-2 в серии.

