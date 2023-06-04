В Косово автомобили НАТО раскрасили буквой Z

Guardian: в Косово протестующие сербы раскрасили автомобили НАТО буквой Z

В Косово протестующие сербы применили против солдат НАТО слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Уточняется, что демонстрация проходит в Звечане. Поводом для столкновений стали вступления в должность мэров этнических албанцев в районе с сербским большинством на севере Косово.

Участники акции также раскрасили автомобили НАТО буквой Z. Как отмечает издание, это является отсылкой к российскому символу, который используется в ходе операции на Украине. Демонстранты также пытались пересечь кордоны безопасности и совершить насильственное проникновение в муниципальное учреждение. В свою очередь, полицейским пришлось применить перцовый баллончик, чтобы взять ситуацию под контроль.

Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал страны Запада отозвать албанских мэров с севера Косово. Он отметил, что односторонние шаги столицы самопровозглашенной республики Косово Приштины приводят к насилию над сербами.