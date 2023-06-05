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20:06, 5 июня 2023Мир

Экс-главе Минюста Словакии пригрозили тюрьмой из-за одобрения действий России

Экс-главе Минюста Словакии Гарабину пригрозили тюрьмой из-за одобрения действий России

Фото: Robson90 / Legion-Media

Специальная прокуратура Словакии предъявила обвинение бывшему министру юстиции республики Штефану Гарабину за одобрение действий России на Украине. Из-за этого ему грозит до трех лет тюрьмы, пишет ТАСС.

По этому обвинению экс-глава Минюста был задержан еще в мае прошлого года. После дачи показаний Гарабина отпустили. Согласно порталу, ему предъявлено обвинение по статьям, включая «одобрение уголовного преступления».

Гарабин также был одним из кандидатов на президентских выборах в Словакии в 2019 году, он хочет вновь добиваться избрания на высший государственный пост в 2024-м.

В середине мая 2022-го Гарабин выступил с поддержкой действий президента России Владимира Путина в связи со спецоперацией на Украине. Он признался, что поступил бы так же, как российский политик.

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    Виктория Кондратьева
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