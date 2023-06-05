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22:59, 5 июня 2023Россия

В Нижегородской области зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем

В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем

Фото: Unsplash.com

В Нижегородской области зафиксированы первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Давид Мелик-Гусейнов.

«В нашей области появились первые случаи отравления суррогатным алкоголем. Есть летальные исходы», — написал он.

Мелик-Гусейнов призвал воздержаться от употребления любых алкогольных напитков, чье происхождение неизвестно, и подчеркнул, что особую опасность представляет разливное спиртное и сидр.

Губернатор также призвал владельцев кафе и ресторанов проверить происхождение ингредиентов многокомпонентных коктейлей и в случае сомнения прекратить их использование и сообщить в Роспотребнадзор.

Мелик-Гусейнов напомнил о необходимости обратиться к врачу в случае сильного недомогания, вызванного приемом спиртного, а также заявил, что следует сразу же заявить в полицию о точках продажи суррогатного алкоголя.

Ранее в Ульяновской области местные жители массово отравились сидром. Причиной мог послужить алкогольный напиток «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области и приобретенный пострадавшими в сети магазинов «Территория пива». В рамках расследования уголовного дела был задержан предприниматель.

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    Марина Совина
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