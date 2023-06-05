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18:09, 5 июня 2023Моя страна

В Башкирии пройдет международный арт-пленэр художников

В Башкирии с 11 по 28 июня пройдет международный арт-пленэр художников

Фото: Yale Cohen / Unsplash

В Башкирии в рамках Х форума регионов России и Беларуси состоится международный арт-пленэр художников «Башкортостан глазами друзей». Об этом сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Минкультуры Зилю Баймурзину.

Проект пройдет с 11 по 28 июня. Целью арт-пленэра является расширение международных и межрегиональных связей, гармонизация межнациональных отношений, поддержка профессионального изобразительного искусства в республике, а также популяризация его в международном и всероссийском культурном пространстве.

Участниками проекта станут известные художники разных поколений, члены «Союза художников России» Республики Башкортостан и Союза художников Республики Беларусь. Всего в арт-пленэре примут участие 18 живописцев.

В маршрут проекта войдут исторические и памятные места Башкирии. Главные темы проекта — «Природа Урала», «Башкортостан — край гор, полей, лесов и рек» и «Лики Башкортостана». Художники смогут запечатлеть в своих работах дух и колорит башкирской природы, а также показать уклад местного населения.

Работы художников будут выставлены в Башкирском государственном художественном музее имени М. В. Нестерова.

Ранее сообщалось, что в ингушском городе Сунжа открыли первую художественную галерею — выставочный центр для проведения экспозиций и мастер-классов от российских художников. Отмечается, что открытие прошло ко Дню республики.

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    Алиса Удовик
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