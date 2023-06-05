В Ингушетии открылась первая художественная галерея

В ингушском городе Сунжа открылась первая художественная галерея

В ингушском городе Сунжа открыли первую художественную галерею – выставочный центр для проведения экспозиций и мастер-классов от российских художников. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Отмечается, что открытие прошло ко Дню республики. В галерее также будут представлены работы художников и мастеров из других северокавказских регионов. Они смогут принимать участие в совместных выставках, фестивалях и конкурсах, презентовать персональные выставки.

На реализацию проекта направлено порядка 50 миллионов рублей. Помещения на цокольном этаже центра планируется использовать как хранилище непосредственно самой галереи и для организации дополнительных выставок и мастер-классов. В настоящий момент в центре в рамках праздничных мероприятий к 31-ой годовщине образования республики развернута выставка живописи и декоративно-прикладного искусства «Искусство Ингушетии: традиции и современность».