Кот ворвался в прямой эфир «Би-би-си» и рассмешил зрителей

Кот историка Марлен Кениг ворвался в прямой эфир «Завтрака Би-би-си» и рассмешил зрителей

Кот гостьи британского утреннего шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast), эксперта по королевской семье и историка Марлен Кениг ворвался в прямой эфир передачи и рассмешил зрителей. Фрагмент выпуска опубликовал в Twitter телевизионный критик Скотт Брайан.

Кот эксперта влез в кадр, когда ведущая телешоу Салли Бандок задавала гостье передачи вопрос о предстоящем судебном процессе принца Гарри против издателя Mirror. Кениг оперативно убрала питомца и продолжила слушать вопрос журналистки. Бандок никак не отреагировала на происходящее и закончила свою реплику.

«Потрясающее камео кота», — подписал Брайан фрагмент шоу. Критик отметил, что его позабавило то, как ведущая проигнорировала появление кота, и то, как гостья программы не растерялась и быстро убрала питомца. «Просто потрясающая сцена со всех сторон», — написал он.

«Спикер так быстро схватила кошку, что становится очевидно, что она не первый раз врывается в кадр во время интервью», «Женщине нужно играть в регби», «Таблоиды проявляют изобретательность, отправляя своих репортеров под прикрытием», — пошутили пользователи в комментариях под роликом.

Ранее стало известно, что герцог Сассекский принц Гарри станет первым членом британской королевской семьи, который впервые за 130 лет нарушит традицию и выступит в суде. Он даст показания в рамках процесса против медиаконгломерата Mirror Group Newspapers (MGN). По словам герцога Сассекского, журналисты MGN прослушивали его и занимались другими видами незаконного сбора информации.