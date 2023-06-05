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05:50, 5 июня 2023Культура

Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом на съемках

Форд признал свою вину в конфликте с Питтом во время съемок фильма «Собственность дьявола»
Харрисон Форд

Харрисон Форд . Фото: Eric Gaillard / Reuters

Актер Харрисон Форд вспомнил о конфликте с Брэдом Питтом, который произошел во время съемок кинокартины «Собственность дьявола». Его слова приводит Esquire.

Форд признал свою вину в ссоре с коллегой. Он сообщил, что хотел усложнить характер своего персонажа. «Брэд разработал сценарий. Затем они предложили мне роль. У героя Брэда такой сложный характер, а я хотел, чтобы мой герой был многограннее, чтобы это была не просто битва добра и зла», — поделился актер.

По его словам, они также не смогли прийти к компромиссу в выборе режиссера фильма. Кроме того, от работы с оригинальным сценарием создатели картины отказались. В результате сценарий переписывался не менее семи раз. Финальный вариант Питт назвал полным бредом. Он планировал уйти из актерского состава, однако ему пригрозили судом.

Ранее Форд признался, что обругал каскадеров во время съемок фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы». Он вспомнил сцену из картины, в которой его герой едет верхом. Когда он закончил съемки в эпизоде, вспоминает актер, то почувствовал руки на своих ногах и, по его словам, в тот момент подумал, что на него «напали щупальца».

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    Марина Совина
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