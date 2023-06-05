Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности

Певица Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки отсутствию ногтя на пальце ноги

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в эфире телепрограммы «Шоу Воли» рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности.

Певица призналась, что далеко не идеальна, поскольку на пальце ее ноги отсутствует ноготь. Однако несмотря на этот недостаток, она старается себя любить.

В связи с этим звезда придумала себе ритуал, который она совершает каждое утро. Так, артистка встает перед зеркалом и говорит себе следующие слова: «Привет, любименькая. Ну что же ты совсем скуксилась? На самом деле сегодня ты самая красивая. И красивее, чем сегодня, ты, может быть, уже не будешь никогда. Поэтому прими себя такой, какая ты есть. Полюби в себе все — каждую складочку, каждую морщиночку, которая у тебя есть и будет. У тебя отличная попочка, посмотри».

В августе 2022 года Глюкоза раскрыла секрет своей молодости. Знаменитость отметила, что большую роль в этом сыграла генетика, спорт, правильное питание и любовь к себе.