Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:43, 5 июня 2023Ценности

Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности

Певица Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки отсутствию ногтя на пальце ноги

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, в эфире телепрограммы «Шоу Воли» рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности.

Певица призналась, что далеко не идеальна, поскольку на пальце ее ноги отсутствует ноготь. Однако несмотря на этот недостаток, она старается себя любить.

В связи с этим звезда придумала себе ритуал, который она совершает каждое утро. Так, артистка встает перед зеркалом и говорит себе следующие слова: «Привет, любименькая. Ну что же ты совсем скуксилась? На самом деле сегодня ты самая красивая. И красивее, чем сегодня, ты, может быть, уже не будешь никогда. Поэтому прими себя такой, какая ты есть. Полюби в себе все — каждую складочку, каждую морщиночку, которая у тебя есть и будет. У тебя отличная попочка, посмотри».

В августе 2022 года Глюкоза раскрыла секрет своей молодости. Знаменитость отметила, что большую роль в этом сыграла генетика, спорт, правильное питание и любовь к себе.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило подробности о безуспешной попытке наступления ВСУ
    Ивлев призвал россиян не смеяться над Высоцкой из-за ее кулинарного шоу
    Проект «Три дня дождя» временно закрыли из-за проблем солиста группы с алкоголем
    США совместно с Китаем и Россией примут участие в учениях в индонезийских водах
    Глюкоза рассказала о любви к себе вопреки одной особенности внешности
    Мобильные соединения РВСН оснастили «Листвой»
    Стала известна численность населения Украины после года спецоперации
    В России призвали ужесточить контроль качества сидра из-за отравлений
    В Амстердаме произошло несколько взрывов
    Российский ЗРК сбил управляемую американскую авиабомбу JDAM в районе Авдеевки
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.