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09:41, 5 июня 2023Наука и техника

Газовые гиганты оказались редкими в системах красных звезд

В Гарвардском университете обнаружили дефицит юпитеров у карликовых красных звезд

Фото: Melissa Weiss, CfA

Астрономы Гарвардского университета обнаружили, что самые маленькие и самые распространенные виды звезд во Вселенной — красные карлики — очень редко имеют планеты размером с Юпитер. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Известно, что Юпитер играл доминирующую роль в эволюции нашей Солнечной системы, являясь крупнейшей в ней планетой. Газовый гигант, притягивающий к себе множество небесных тел, подготовил почву для того, чтобы Земля стала пригодной для жизни. Таким образом, отсутствие громадных газовых гигантов в планетных системах красных карликов предполагает, что какие-либо планеты, возможно, не могли превратиться в благоприятные для жизни миры.

Исследователи изучили популяцию из 200 маленьких красных карликов, находящихся в окрестностях Солнца. Каждый из них составлял всего от 10 до 30 процентов масс Солнца. Наблюдения проводились в период с 2016 по 2022 год в обсерватории Фреда Лоуренса Уиппла, расположенной в Аризоне, а также в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Астрономы использовали метод лучевых скоростей, который заключается в регистрации «раскачивания» звезды из-за вращения вокруг нее массивных тел.

Ученые не обнаружили ни одной планеты, эквивалентной Юпитеру. Основываясь на статистических неопределенностях, исследователи определили, что Юпитеры встречаются в дефиците: они находятся в менее чем двух процентах маломассивных планетных систем красных карликов. Однако авторы исследования отмечают, что отсутствие газовых гигантов не делает скалистые планеты вокруг красных гигантов обязательно непригодными для жизни.

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    Александр Еникеев
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