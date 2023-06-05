В Пентагоне заявили о поражении России в конфликте на Украине

Замглавы Пентагона Каль заявил о проигрыше России в конфликте на Украине

Помощник главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль считает, что Россия уже потерпела поражение в конфликте на Украине. Такое мнение он выразил в ходе выступления в рамках молодежного саммита НАТО, трансляция которого доступна на YouTube.

«Тяжело сказать, в каком направлении будет развиваться война, но в целом уже ясно, что Россия в ней проиграла. Ее целью было захватить Украину, а этого не случится», — заявил он.

Замглавы американского ведомства также назвал другой задачей Москвы ослабление НАТО, однако отметил, что произошло «нечто совершенно противоположное».

Ранее в ходе того же выступления Каль рассказал о влиянии многомиллиардной военной помощи Украине на военно-промышленный комплекс США. По его словам, усилия по оказанию поддержки Киеву оказали давление на американскую оборонно-промышленную базу.

